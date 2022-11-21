В Новосибирске температуру теплоносителя в трубопроводах подняли на 27 градусов из-за морозов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске температуру теплоносителя в трубопроводах в среднем повысили на 27 градусов. Связано это с морозами, нагрянувшими в город. Необходимо повышение для того, чтобы обеспечить нужный объём тепла в домах. Информацию в понедельник, 21 ноября, предоставили в СГК.

– ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5: 102 градуса; ТЭЦ-2, ТЭЦ-3: 103 градуса, – уточнили в компании.

В СГК добавили, что в холодный период сотрудники включили в работу Кировскую котельную. Она обеспечивает теплоноситель, температура которого 103 градуса.

Также специалисты проверяют теплотрассы на дефекты, чтобы своевременно их устранять. 20 ноября такой дефект ликвидировали на улице Выборной, на внутриквартальной теплотрассе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber