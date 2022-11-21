Новые светофоры за 7,6 миллиона рублей установят на двух перекрестках в Новосибирске

В Новосибирске закупят новые светофоры за 7,6 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На двух перекрестках в Октябрьском районе Новосибирска установят новые светофоры. Аукционы на закупку за 4,1 и 3,5 миллиона рублей объявил «Городской центр организации дорожного движения».

Первый установят на пересечении улиц Бориса Богаткова и Толстого. Неподалеку, рядом с остановкой Октябрьский рынок, уже работает светофор на пешеходном переходе.

Второй объект появится на перекрестке улиц Грибоедова и Кирова – там две «зебры» без регулирования.

Светофоры начнут монтировать со дня подписания контракта, установку должны завершить до 20 декабря.

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