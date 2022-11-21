Новосибирцы пожаловались на мух, ползающих по круассанам в супермаркете

Новосибирцы нашли мух на витрине с круассанами. Фото: АСТ-54.

В новосибирском продуктовом супермаркете на левом берегу покупатели заметили мух, ползающих по выпечке. Об этом один из недовольных клиентов заявил в группе АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте».

– Меня что-то остановило купить такие вот круассаны, – подписал видео автор.

В комментариях подписчики предположили, что это Муха-Цокотуха из сказки Чуковского пришла купить вкусностей к чаю для своих букашек-таракашек.

Другие посчитали, что волноваться ни к чему: на пикниках и на даче мухи тоже ползают по еде, и ничего страшного не случается. Однако опасения покупателя не беспочвенны – мухи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как туберкулез и гельминтоз.

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