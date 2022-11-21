Морозным утром 21 ноября Новосибирск встал в 7-балльных пробках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром понедельника, 21 ноября, настроение горожан подпортили не только ветер и мороз, но и традиционные глухие пробки. Заторы сегодня на многих улицах города. На дорогах – снег и гололёд. Об этом сообщает «2ГИС».

Красным на карте горят улицы Большая, Станционная, Широкая, Ватутина, Котовского и Станиславского. Затор в обоих направлениях на площади Труда, площади Райсовета и на проезде Энергетиков. Троллейная, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев тоже встали в глухих заторах. На октябрьском мосту жуткий затор: тут вдобавок к ежедневной пробке произошло ДТП.

На правом берегу не проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по улицам Восход, Никитина, Кирова Бориса Богаткова. Заторы на Богдана Хмельницкого и улице Объединения.

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