Новосибирск накроет сильным ветром

Синоптики обещают сильный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Понедельник, 21 ноября, не порадует горожан хорошей погодой: синоптики обещают похолодание и снег.

- Днем в понедельник вгороде ожидается минус 10 - минус 12 градусов, ночью похолодает до минус 15 - минус 17 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Прогноз портала «Яндекс. Погода» еше менее оптимистичен: днем будет минус 13 градусов, а ночью - минус 14 градусов.Ветер, по данным сайта, будет небольшим - всего 3,7 метра в секунду.

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