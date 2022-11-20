В Новосибирске толпа парней избила посетителя бара

Парню серьезно досталось.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ЧП произошло возле одного из баров на улице Широкой в Лениском районе Новосибирска. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации АСТ-54».
Судя по кадрам, опубликованным в соцсети, толпа парней напала на посетителя бара. Потасовка произошла на улице: парня стащили с лестницы, повалили на землю и стали бить со всей силы. Парень пытался отбиваться, но не смог. вырваться.
Насколько серьезнае травмы травмы получил пострадавший парень и осмотрели ли его медики, на ланный момент неясно.
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