Первая новогодняя елка появилась у ТЦ «Галерея Новосибирск»

Елка у ТЦ впечатлила новосибирцев. Фото: предоставлено героиней публикации.

До нового года осталось всего шесть недель, и город уже готовится к празднику. Не стали исключением и торговые центры: первым из них праздничный аниураж создал ТЦ «Галерея Новосибирск». На входе там уже появилась праздничная елка.

- Елку установили несколько часов назад, - рассказала КП-Новосибирск девушка со стойки информации.

Напомним, Новосибирск в этом году стал новогодней столицей России, и с 1 декабря город уже будет празднично украшен, а улица Ленина станет пешеходной до конца ноовгодних праздников.

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