В Новосибирске приземлился самолет с дыркой в фюзеляже

Самолет прилетел из Нижнего Новгорода.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В аэропорту «Толмачево» приземлился самолет Embraer 170 с дыркой в фюзеляже: об этом сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
- На послеполетном осмотре обнаружены повреждения хвостовой нижней части фюзеляжа, с правой стороны, - сообщает телеграм-канал. Проверяющий обнаружил сквозное отверстие диаметром 1 сантиметр и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия.
Самолет, на котором обнаружили повреждения, принадлежит авиакомпании S7: он выполнял рейс из Нижнего Новгорода в Новосибирск. Пока борт не отремонтируют, в воздух он не поднимется.
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