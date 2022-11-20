В Новосибирске приземлился самолет с дыркой в фюзеляже

Самолет прилетел из Нижнего Новгорода. Фото: Виктория МИНАЕВА

В аэропорту «Толмачево» приземлился самолет Embraer 170 с дыркой в фюзеляже: об этом сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

- На послеполетном осмотре обнаружены повреждения хвостовой нижней части фюзеляжа, с правой стороны, - сообщает телеграм-канал. Проверяющий обнаружил сквозное отверстие диаметром 1 сантиметр и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия.

Самолет, на котором обнаружили повреждения, принадлежит авиакомпании S7: он выполнял рейс из Нижнего Новгорода в Новосибирск. Пока борт не отремонтируют, в воздух он не поднимется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер