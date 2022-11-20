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НовостиОбщество20 ноября 2022 16:24

В Новосибирске приземлился самолет с дыркой в фюзеляже

Борт прилетел в эропорт «Толмачево» из Нижнего Новгорода
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Самолет прилетел из Нижнего Новгорода.

Самолет прилетел из Нижнего Новгорода.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В аэропорту «Толмачево» приземлился самолет Embraer 170 с дыркой в фюзеляже: об этом сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

- На послеполетном осмотре обнаружены повреждения хвостовой нижней части фюзеляжа, с правой стороны, - сообщает телеграм-канал. Проверяющий обнаружил сквозное отверстие диаметром 1 сантиметр и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия.

Самолет, на котором обнаружили повреждения, принадлежит авиакомпании S7: он выполнял рейс из Нижнего Новгорода в Новосибирск. Пока борт не отремонтируют, в воздух он не поднимется.

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