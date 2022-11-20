«Вода замерзла – прорубь пришлось рубить»: новосибирские моржи открыли сезон в минус 12 градусов

Сибирячкам пришлось пробить прорубь в Обском водохранилище. Фото: стоп-кадр.

Кто-то из-за пришедшего похолодания предпочитает сидеть дома, но только не новосибирские моржи: они открыли плавательный сезон, когда столбик термометра показывал минус 12 градусов. Ныряли в проруби в Обском водохранилище у базы «Маяк».

Самой возрастной участницей стала 81-летняя Любовь Борисовна Зозуленко: она увлекается моржеванием 12 лет.

- В 2019 году я на Рождество на Байкале проплыла подо льдом 10 метров: нырнула прямо под толстый лёд самого глубокого озера мира, - рассказывает Любовь Борисовна.

В этом году на Обском водохранилище сибирячки столкнулись с небольшим препятсвием:

- Водохранилище покрылось льдом, пришлось прорубать прорубь самим. Но все получилось, - говорит Любовь Зозуленко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер