«Вода замерзла – прорубь пришлось рубить»: новосибирские моржи открыли сезон в минус 12 градусов

Сибирячкам пришлось пробить прорубь в Обском водохранилище. Фото: стоп-кадр.
Кто-то из-за пришедшего похолодания предпочитает сидеть дома, но только не новосибирские моржи: они открыли плавательный сезон, когда столбик термометра показывал минус 12 градусов. Ныряли в проруби в Обском водохранилище у базы «Маяк».
Самой возрастной участницей стала 81-летняя Любовь Борисовна Зозуленко: она увлекается моржеванием 12 лет.
- В 2019 году я на Рождество на Байкале проплыла подо льдом 10 метров: нырнула прямо под толстый лёд самого глубокого озера мира, - рассказывает Любовь Борисовна.
В этом году на Обском водохранилище сибирячки столкнулись с небольшим препятсвием:
- Водохранилище покрылось льдом, пришлось прорубать прорубь самим. Но все получилось, - говорит Любовь Зозуленко.
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