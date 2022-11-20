В Новосибирской области изменят расписание электричек из-за поезда Деда Мороза

Расписание электричек изменится.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прибытие поезда Деда Мороза внесло свои коррективы в расписание электричек в Новосибирской области.
К примеру, электричка № 6409 Мошково — Пригородный простор со станции «Новосибирск - Главный» будет отправляться позже на 11 минут, электричка до Восточной поедет позже на 21 минуту, а до Барабинска и Татарска - и вовсе на 35 минут позже.
Напомним, новогодний волшебник приедет в столицу Сибири 24 ноября в 10.25 (по местному времени). В его поезде будет и передвижная резеденция, и вагон-ресторан, и вагон для игр и квестов.
КОНКРЕТНО
Как будут ходить электрички?
№ 6409 Мошково — Пригородный простор
отправление со станции Мошково в 17:29 (по расписанию),
отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:52 (на 11 минут позже),
отправление с о. п. Правая Обь в 19:00 (на 13 минут позже),
отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:11 (на 14 минут позже),
прибытие на о. п. Пригородный простор в 19:23 (на 14 минут позже);
№ 6821 Новосибирск-Главный — Восточная
отправление в 19:02 (на 21 минуту позже),
прибытие в 20:11 (на 21 минуту позже);
№ 6376 Татарская — Барабинск
отправление в 8:54 (на 35 минут позже),
прибытие в 11:08 (на 35 минут позже).
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