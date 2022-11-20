Новосибирск накроют морозы до минус 24 градусов

Новосибирск ждут холода. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Зима начинает вступать в свои права в Новосибирске: в третьей декаде ноября столицу Сибири накроет морозами. Похолодание начнется с середины следующей недели.

- В понедельник, 21 ноября, днем будет минус - минус 12 градусов, ночью похолодает до минус 15 - минус 17 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается снег, на дороге будет гололед.

По данным портала «Гисметео», во вторник, 22 ноября, днем будет немного потеплее - минус 7 градусов. А вот со среды начнется похолодание: днем будет минус 11 градусов, ночью - минус 22 градуса. В четверг днем ожидается минус 20 градусов, ночью - минус 24 градуса. Примерно такой же погода будет и в пятницу.

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