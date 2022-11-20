Первый эшелон с 700 призывниками отправился из Новосибирска

Призывники отправились на службу. Фото: ЦВО.

С вокзала «Новосибирск – Главный» отправился первый эшелон с призывниками из Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

- Около 700 новобранцев из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края будут проходить службу в Восточном военном округе. Конкретно из Новосибирской области в этом эшелоне около 100 призывников, - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

Перед тем, как отправиться на службу, все новобранцы прошли медкомиссию, в том числе экспресс-тест на коронавирус. Во время поездки в поезде призывников обеспечат трехразовым питанием.

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