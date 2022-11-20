В Новосибирске 50 домов на улице Выборной остались без отопления и горячей воды

Отопление и горячую воду дадут вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С неприятного «сюрприза» началось воскресенье, 20 ноября, для жителей улицы Выборной в Новосибирске. Там 50 домов остались без отопления и горячей воды. Аварийное отключение произошло в 5 утра.

- Причина - определение и устранения дефекта на трубопроводе, - сообщается на портале «Мой Новосибирск».

Что стало причиной неполадок, сейчас предстоит выяснить коммунальщикам. Если неполадку быстро обнаружат, то все работы планирую завершить уже вечером в воскресенье - к 18.00. Так что подождать жильцам осталось совсем немного.

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