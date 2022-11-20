В Новосибирске в мусорном баке нашли мертвого питона

Питона нашли в мусорном баке. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В воскресенье, 20 ноября, жуткую находку обнаружила жительница Новосибирска на улице Узловой в Октябрьском районе. Об этом сибирячка сообщила в группе «Инцидент Новосибирск».

- Мёртвый питон был обнаружен утром в мусорном баке, - сообщается в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Как питон оказался в мусорном баке, пока неясно. Вероятнее всего, его выкинул туда владелец - была ли еще в тот момент жива рептилия, неизвестно. Как и то, будут ли искать хозяина питона и писать на него заявление в полицию.

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