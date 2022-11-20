1881 преступление в отношении детей было совершено за 9 месяцев 2022 года в Новосибирской области

214 дел о преступлениях в отношениии несовершеннолетних были направлены в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские следователи озвучили статистику преступлений, совершенных в отношении детей за 9 месяцев 2022 года.

- Поступило 1881 сообщение о преступлениях в отношении несовершеннолетних, возбуждено 476 уголовных дел, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Всего в производстве следователей было 557 уголовных дел данной категории, 214 дел были направлены в суд.

По 217 уголовным делам внесены представления об устранении причин, в связи с которыми были допушены нарушения в отношении несовершеннолетних. 56 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер