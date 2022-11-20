Новосибирцы пожаловались на слишком глубокие ямы для ограждений, вырытые коммунальщиками

Новосибирцев возмутили ямы для забора.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Слишком глубокие ямы, вырытые для забора, появились у домой №10 и №12 на улице Рассветной. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Ямы вырыты максимум на 50 сантиметров, а столбы у ограждения в грунт уходят не более, чем на 30 сантиметров! Кто за это отвечает и кто будет принимать работу? - возмущается подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Да и зачем заборы тут нужны — это большой вопрос, дорогу здесь особо и переходить-то некому.
Была ли нарушена какая-то технология в работе коммунальщиков, пока неясно.
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