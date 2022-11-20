Поезд Деда Мороза пробудет в Новосибирске 8 часов. Фото: мэрия Новосибирска.

До Нового года осталось совсем немного, и в преддверии праздника в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза. На вокзал «Новосибирск - Главный» он прибудет 24 ноября в 10.25 (по местному времени).

- В поезде будет передвижная резиденция Деда Мороза, вагоны для игр и увестов, вагон-ресторан и вагон-лавка, - пояснили в мэрии Новосибирска.

Праздничная программа на привокзальной площади начнется за 20 минут до прибытия поезда Деда Мороза: гостей в течение дня будут встречать аниматоры, артисты. Стоянка поезда продлится 8 часов - до 18.35.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер