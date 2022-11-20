В Новосибирске отреставрировали балетное крыло НОВАТа

Ремонт в НОВАТе продолжится и в следующем году. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В НОВАТе завершилась реставрация балетного крыла, которая длилась 1,5 года. Работы на площади 4000 квадратных метров обошлись в 280 миллионов рублей.

Как сообщает «Горсайт», отремонтированы совместный гардероб, гримерные, залы для репетиций. Более того, каждый репетиционный зал теперь имеет уклон в 3 процента - такой же, как и главная сцена. А освещение внутреннего пространства напоминает палубу космического корабля.

Но на этом работы не заканчиваются: до конца года будет восстановлено уникальное чешуйчатое покрытие новата. А еще в планах - отреставрировать вход в театр: эти работы планируют завершить к апрелю.

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