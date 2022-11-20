Собьет с ног: в Новосибирске 20 ноября ожидается штормовой ветер

В Новосибирске ожидается штормовой ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 ноября в Новосибирск придет гололед и порывистый ветер до 18 м/с. О непогоде сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Ночью ожидается -14…-16 градусов, днем будет ненамного теплее — -12…-14 градусов с понижением в течение дня. Из осадков ожидается умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 8-13 м/с местами с порывами до 18 м/с, — рассказали синоптики.

В области будет холоднее. Ночью ожидаются морозы до -18 градусов, причем местами будет еще холоднее — до -25 градусов. Днем будет чуть теплее до -16 градусов, местами до -21 градуса. Ожидаются метели, гололед и изморозь. Ветер западный 8-13 м/с местами с порывами до 20 м/с.

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