Два ребенка пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

Пострадавших детей госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Двое детей пострадали в столкновении «Ниссана» и «Мазды» в Кировском районе Новосибирска. Произошла авария днем в субботу, 19 ноября.

— 49-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Expert двигался по улице Немировича-Данченко в сторону улицы Телевизионной. В пути следования у дома №63 по улице Немировича-Данченко он врезался в Mazda Demio, за рулем которой был 36-летний водитель, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали дети, находившиеся в «Мазде». 8-летнего мальчика и 4-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу.

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