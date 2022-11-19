В Первомайском сквере Новосибирска впервые включили новогоднюю подсвету

В Первомайском сквере опробовали подсветку. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Первомайском сквере Новосибирска в субботу, 19 ноября, впервые включили новогоднюю подсветку. Рабочие проверили все ли хорошо отлажено, как работает новогоднее освещение, и тут же выключили его.

— Ребята за работой в сквере, украшают, подключают, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Напомним, что пешеходное движение по улице Ленина откроют 1 декабря. Тогда же в городе включат праздничную иллюминацию. Всего дополнительно будет украшено несколько локаций кроме улицы Ленина: Первомайский и Театральный скверы, парк у нового ЛДС, набережная.

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