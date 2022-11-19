В Новосибирске улицу Ленина начали украшать гирляндами к Новому году

Улицу Ленина начали украшать гирляндами. Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу 19 ноября, рабочие начали вешать гирлянду над улицей Ленина. Закрепляют их на заранее подготовленный каркас. Когда работы закончатся, над головами людей будет световой тоннель.

Золотые ворота установили 13 ноября. Фото: Виктория МИНАЕВА

Гирлянды на улице Ленина устроены так, что с основной части ниспадают светящиеся нити. Однако сейчас они подвязаны для удобства установки и выглядят как свисающие с гирлянды шары.

Гирлянда тянется от золотых ворот. Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, что на улице Ленина организуют зону гостеприимства для новогодних мероприятий. Праздничное оформление улицы завершат к концу ноября. Начали же его через несколько дней после перекрытия улицы.

Праздничное оформление завершат в конце ноября. Фото: Виктория МИНАЕВА

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