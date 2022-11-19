В Новосибирске цены на искусственные елки к Новому году достигли 499 тысяч

Самая дорогая 180-сантиметровая елка на маркетплейсах обойдет в 85 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Искусственные елки в новосибирских магазинах начали появляться еще в октябре. Но тогда ассортимент был небольшой. Сейчас на дворе середина ноября и магазины ломятся от обилия главного символа Нового года. Искусственные елки есть на любой вкус и кошелёк. Самый бюджетный вариант высотой 180 сантиметров обойдется в 1 200 рублей, а самый дорогой — 499 тысяч рублей за семиметровую новогоднюю красавицу.

В обычных магазинах цены варьируются от 1,5 тысяч до нескольких десятков тысяч. В специализированных расценки выше: от 3,5 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Также огромный ценовой диапазон на маркетплейсах. Так, на Ozon можно найти елку, начиная от 1,2 тысяч рублей и заканчивая 85 тысячами рублей. Причем последняя уже будет украшена шишками, гроздьями красных ягод, а также припорошена искусственным снегом. На Wildberries искусственные 180-сантиметровые елки стоят от 1,4 тысячи рублей до 21 тысячи рублей.

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