Бани всегда были убыточными.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мэрия Новосибирска рассказала о причине падения доходов муниципальных бань. По сообщению городской администрации, почти в 2 раза доход бань упал из-за простоя в пандемийный 2020 год. В последующие годы уровень посещения так и не удалось восстановить. Кроме того, бани всегда были убыточными. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе мэрии.
— БХ «Сибирячка» является планово-убыточным учреждением, — пояснили в муниципалитете. — Утвержденный мэрией тариф всегда был меньше себестоимости услуги. В результате из городского бюджета баням компенсировалась разница между себестоимостью и утвержденным тарифом, в том числе льготным в виде субсидии.
Напомним, что мэрия объявила конкурс на реконструкцию шести муниципальных бань. Восстановить их планируют за счет инвесторов. Обойдется работа в 280 миллионов рублей.
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