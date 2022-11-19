Бани всегда были убыточными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Новосибирска рассказала о причине падения доходов муниципальных бань. По сообщению городской администрации, почти в 2 раза доход бань упал из-за простоя в пандемийный 2020 год. В последующие годы уровень посещения так и не удалось восстановить. Кроме того, бани всегда были убыточными. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе мэрии.

— БХ «Сибирячка» является планово-убыточным учреждением, — пояснили в муниципалитете. — Утвержденный мэрией тариф всегда был меньше себестоимости услуги. В результате из городского бюджета баням компенсировалась разница между себестоимостью и утвержденным тарифом, в том числе льготным в виде субсидии.

Напомним, что мэрия объявила конкурс на реконструкцию шести муниципальных бань. Восстановить их планируют за счет инвесторов. Обойдется работа в 280 миллионов рублей.

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