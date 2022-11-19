На Луну запустили ракету, которая доставит туда корабль «Орион»

С Земли на Луну запустили сверхтяжелую ракету, которая доставит на орбиту ночного светила корабль «Орион». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Земли на Луну запустили сверхтяжелую ракету, которая доставит на орбиту ночного светила корабль «Орион». Запуск проводится в рамках программы «Артемида». Как сообщили в nasa, ракета отправилась в космос без астронавтов. В качестве экипажа там выступают три манекена.

— Самая мощная в мире ракета-носитель Space Launch System (SLS) была запущена ночью с космодрома Kennedy Space Center во Флориде. Старт в ночь со среды на четверг стал таким первым шагом программы «Артемида-1» (Artemis 1), ее конечная задача — создать на Луне постоянно действующий обитаемый форпост «Лунные ворота» (Lunar Gateway), своего рода стационарную МКС, — сообщает издание News.ru.

Лунная база будет служить не только для освоения нашего спутника, но и работать в качестве «космодрома подскока» для полетов к другим объектам Солнечной системы, в первую очередь к Марсу.

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