Депутата новосибирского Горсовета могут лишить мандата из-за свадьбы

Факт заключения брака подтвердился. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутата новосибирского Горсовета Георгия Андреева могут лишить мандата за свадьбу со своей помощнице. Впервые информация об этом появилась в пятницу 18 ноября в телеграм-канале «Горводоканал».

— «Антикоррупционная» комиссия, изучив факт трудоустройства Георгием Андреевым собственной жены на должность помощника, рекомендовала Совету наказать лишением мандата, — указано в посте.

Как рассказал КП-Новосибирск председатель городского Совета депутатов Дмитрий Асанцев, вопрос будет решаться комиссией в течение 5 дней. Рассмотрев все материалы, та выдаст заключение. Если заключение выйдет, то вопрос будет рассмотрен на сессии. Если заключения не будет, то комиссия примет решение, что вопрос урегулирован.

— Прокуратура за день до комиссии направила в Совет официальное представление, в котором сообщалось, что «Прокуратурой установлен факт заключения брака между Андреевым и его помощницей 26.11.2022 что подтверждено из органов ЗАГСа». И на комиссии представителем прокуратуры это было озвучено и доведено до членов комиссии, — добавил Асанцев в беседе в КП-Новосибирск.

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