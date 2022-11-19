Под Новосибирском 18-летний парень безуспешно попытался угнать две машины

Угонщика зедержали.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В поселке под Новосибирском 18-летний парень за ночь безуспешно попытался угнать два автомобиля. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
— 17 ноября в полицию поступило сообщение от владельца «ВАЗа», что его автомобиль пытались угнать. В машине были обнаружены следы проникновения. Через какое-то время аналогичное сообщение поступило от жителя этого же посёлка о попытке угона автомобиля «УАЗ», — рассказали в региональном МВД.
Вскоре угонщика нашли и задержали. Им оказался 18-летний житель Искитимского района области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Дело возбудили по статье 166 УК РФ. Парню избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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