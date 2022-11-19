Катается у мамы на спине: в Новосибирском зоопарке у бурых капуцинов родился детеныш

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Детеныш появился у бурых капуцинов. Его засняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

На кадрах ролика видно, как малыш, крепко уцепившись за спину мамы, катается «верхом» на ней по вольеру и с интересом наблюдает за обстановкой вокруг.

В природе бурые капуцины живут, преимущественно, в Южной Америке. А в нашем зоопарке они появились в 2015 году. Эти животные занесены в Красную книгу.

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