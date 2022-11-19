Новосибирск попал в топ самых атмосферных городов России для отдыха

Новосибирск занял 7 место в топе атмосферных городов России для отдыха. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Новосибирск занял 7 место в топе-10 атмосферных городов России для осенне-зимнего отдыха. Провел исследование сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

— Поздняя осень в разных широтах выглядит по-разному. В субтропиках она совсем не похожа на серебро карельской осени, однако и та, и другая имеют своих искренних поклонников. Любители путешествий и атмосферных фото ищут те города и направления, которые лучше всего подчеркивают осеннее настроение — и каждый находит что-то ему созвучное, — рассказали аналитики.

На первом месте в топе городов для ноябрьского отдыха оказались Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Москва. Следом идут Калининград, Пятигорск, Нижний Новгород, Суздаль, Ярославль Сортавала.

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