Новосибирские ветеринары вытащили из желудка 6-месячного добермана формочки для выпечки

Из желудка добермана вытащили стопку формочек для выпечки. Фото: кадр из видео "Ветклиника БЭСТ Новосибирск"

Новосибирские ветеринары извлекли из желудка 6-месячного добермана стопку силиконовых формочек для выпечки.

— В клинику поступил малыш с жалобами на рвоту и диарею, при помощи УЗИ удалось диагностировать инородное тело в тонком отделе кишечника, которое вызвало непроходимость кишечника, — пояснили ветеринары.

Уже во время операции стало понятно, что в желудке добермана также были формочки для выпечки. Их тоже пришлось извлечь, но уже без хирургического вмешательства. Формочки вытащили эндоскопом.

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