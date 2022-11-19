В Новосибирске приставы взыскали со студента часть стипендии за незаконную веранду

После всех принятых приставами мер должник снес незаконную веранду.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирске приставам пришлось взыскать со студента часть стипендии, чтобы заставить снести незаконную веранду, построенную с нарушением пожарной безопасности.
— За неисполнение требований должника неоднократно привлекали к административной ответственности. Ему ограничили выезд из РФ, а также внесли постановление об обращении денежного взыскания со стипендии. И только тогда должник демонтировал незаконную постройку, — пояснили в УФССП.
По сообщению ведомства, судебные приставы неоднократно приходили к дому должников, однако дверь им не открыли. С одним из братьев удалось связаться через отца и вручить ему требование снести веранду. Но пристройку мужчина так и не убрал. Должник сослался на свою занятость и прохождение студенческой практики в другом городе, а его брат не проживал в доме.
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