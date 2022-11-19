Новосибирцы выступили против установки на Красном проспекте скульптуры в виде человеческого лица

Новосибирцы высказались против нового арт-объекта в виде огромного человеческого лица. Фото: Мэрия Новосибирска

Новосибирцы высказались против нового арт-объекта в виде огромного человеческого лица, который хотят установить на Красном проспекте. Об этом сообщили в мэрии города, после того, как со 2 по 15 ноября проводились общественные обсуждения.

— Поступили мнения от шести участников и все шесть человек высказались против данного декоративного оформления, — сообщается в протоколе обсуждения проекта, опубликованном 17 ноября.

Однако окончательный вердикт насчет установки бронзовой маски будет принимать городской худсовет.

Напомним, предполагается, что располагаться арт-объект будет на улице Потанинская, 8. С такой инициативой выступила ювелирная компания, находящаяся по соседству.

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Мэрия вынесла проект арт-объекта на обсуждение (подробнее).

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