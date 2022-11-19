В Новосибирской области за 2022 год в ДТП погибло 194 человека

За 2022 год было зарегистрировано 1 700 аварий.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На дорогах Новосибирской области за 10 месяцев 2022 года в ДТП погибло 194 человека. Об этом сообщили в региональном МВД.
— По итогам 10 месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано более 1 700 ДТП, при которых 194 человека погибли и более 2 100 получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ведомстве.
В МВД посчитали и аварии, произошедшие в ноябре. За первую половину месяца было зарегистрировано 100 аварий, в которых погибло в 17 человек.
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