В Новосибирске двое парней зажгли в лифте сигнальную ракету и прожгли себе штаны

Двое парней случайно зажгли в лифте охотничью сигнальную ракету и прожгли себе штаны. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В Новосибирске двое парней случайно зажгли в лифте охотничью сигнальную ракету и прожгли себе штаны. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, позже ролик выложили в соцсетях.

— На улице Забалуева, 90, в 3 подъезде двое мужчин взяли с собой оружие. Через некоторое время один из парней в лифте случайно активировал пусковое устройство ПУ-3 для запуска сигналов охотника и прожёг себе штаны, оставив после себя вонь и кучу дыма, — сообщает паблик Вконтакте, где был опубликован ролик.

На кадрах ролика видно, как один из молодых людей достает ракету из кармана куртки, видимо, чтобы показать своему другу. А когда кладет обратно случайно нажимает на спусковой крючок.

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