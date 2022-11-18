В Новосибирске завершились поиски пенсионерки, которая едва не села в чужую машину

Поиски 59-летней женщины с нарушениями памяти, которая ушла из дома и потерялась в городе. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 59-летней женщины с нарушениями памяти, которая ушла из дома и потерялась в городе. На следующий день сибирячку заснял на видео один из автомобилистов, когда она пыталась сесть к нему в машину. Позже выяснилось, что женщину уже два дня ищут волонтеры.

— Женщина найдена, с ней все в порядке. Мы благодарны всем, кто помогал нам в поисках: распространял ориентировки на местности и в сети, а также присылал свидетельства. Это очень важно и очень помогает нам в работе. Именно благодаря свидетельствам местных жителей нам удалось быстро и благополучно завершить этот поиск, — пояснила КП-Новосибирск глава поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Найденную женщину передали в руки родным.

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