Десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд: им не досталось мест в самолете

Десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 17 ноября, десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд. У них были куплены билеты, однако в системе авиакомпании случился сбой: людям не хватило мест в самолете.
— К сожалению, произошёл сбой. Авиакомпания приносит извинения за накладку, пассажирам предложили компенсацию, переоформили на другие рейсы, предоставили гостиницу на время ожидания, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании S7 Airlines.
По желанию пассажиры могли оформить возврат билетов.
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