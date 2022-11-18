Десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд: им не досталось мест в самолете

Десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 17 ноября, десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд. У них были куплены билеты, однако в системе авиакомпании случился сбой: людям не хватило мест в самолете.

— К сожалению, произошёл сбой. Авиакомпания приносит извинения за накладку, пассажирам предложили компенсацию, переоформили на другие рейсы, предоставили гостиницу на время ожидания, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании S7 Airlines.

По желанию пассажиры могли оформить возврат билетов.

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