Психологи рассказали, что делать родителям, чей ребенок начал курить

По словам психолога, необходимо объяснить подростку, что курение уже не модно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Шубина рассказала, что делать родителям, чей ребенок начал курить. По ее словам, курение часто начинается в период пубертата. В это время подросток пытается самоутвердиться, подражая людям, чей авторитет для него не оспорим.

— Если курение практикуется в группе людей, мнение которых для подростка важно, то с большой долей вероятности он тоже начнет курить, чтобы почувствовать свою причастность к этой группе. В системе ценностей подростка это занимает гораздо более важное место, чем забота о здоровье. Они просто не допускают мысли, что могут заболеть из-за курения, — пояснила Шубина в беседе с «Царьград».

По словам эксперта, самое важное в ситуации, когда ребенок начал курить, показать ему, что это пережиток. А вот здоровый образ жизни, спорт и правильное питание, наоборот, по-настоящему модно.

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