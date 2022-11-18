Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области встретилась с семьей мобилизованного жителя Бердска

Ирина Диденко встретилась с семьей мобилизованного жителя города Бердска. Фото: Заксобрание Новосибирской области

Вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко встретилась с семьей мобилизованного жителя города Бердска.

Глава семьи в настоящее время находится в Новосибирском высшем военном командном училище. До мобилизации работал в городе Новосибирске в частной компании, занимающейся вопросами связи. Дома ждать своего бойца остались жена и трое детей.

Супруга мобилизованного признается, что без мужчины семье стало сложнее, но все положенные выплаты они получают.

— Мне нравится ваш настрой и безоговорочная вера в победу. Мы гордимся, что у нас есть такие прекрасные семьи, — отметила депутат. — Сейчас каждый из нас проводит на своем избирательном округе встречи с семьями мобилизованных. Наша цель — окружить заботой и поддержкой тех, чьи мужчины мобилизованы. Все ли у них хорошо, всю ли помощь они получают, да и просто поддержать морально. Потому что мы все вместе, сообща, поддерживая друг друга, работаем на общую нашу победу.

Ирина Диденко также напомнила, что на октябрьской сессии Законодательного Собрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив поручил депутатам оказывать максимальное внимание семьям мобилизованных граждан.

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