В Новосибирске планируют благоустроить территорию вокруг «Локомотив-Арены»

Благоустройство и застройка территории вокруг «Локомотив-Арены» займет 10 лет. Фото: правительство НСО

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на комплексное развитие территории вокруг «Локомотив-Арены». Речь идет об участке в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. Оцениваются работы в 58 миллионов рублей. Планируется, что реализация проекта займет 10 лет.

— Победитель аукциона должен будет выкупить у собственников недвижимость в границах указанной территории. Если же те откажутся от сделки, то земли с выплатой компенсации изымет мэрия, — указано в документе.

Всего в границах проектируемой зоны находится 59 объектов и только 7 из них не имеют собственника.

Разобраться с собственниками и снести все победитель конкурса должен будет до 2026 года. Еще через пять лет там уже должны появиться здания жилого, производственного и общественно-делового значения. Причем победитель должен будет озаботиться также транспортной и социальной инфраструктурой территории.

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