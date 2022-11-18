В Новосибирске в ДТП двух иномарок пострадал 3-летний мальчик

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry в результате пострадал 3-летний пассажир одного из авто. Произошло ДТП вечером в пятницу, 18 ноября.

— 38-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia двигался по улице Гоголя в сторону улицы Семьи Шамшиных. В пути следования он столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 33-летнего водителя, — рассказали в городском ГИБДД.

В результате аварии пострадал 3-летний пассажир Daewoo. Мальчика доставили в больницу. Характер травм уточняется.

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