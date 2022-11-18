Под Новосибирском водитель «Нивы» сбил собаку и уехал

В Искитиме водитель «Нивы» сбил собаку, перебегавшую дорогу. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Искитиме водитель «Нивы» сбил собаку, перебегавшую дорогу, и уехал. Инцидент случился вечером в пятницу, 18 ноября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Сделал заявление по номеру 911, сказали, что информацию передадут. А ведь водитель мог положить собаку в авто и доставить в ветеринарку, сделать необходимые анализы, рентген, — цитирует одного из очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Водитель «Нивы» буквально проехал по собаке двумя колесами, но при этом не стал останавливаться и поехал дальше. Собака, у которой оказались травмированы лапы, отбежала в сторону.

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