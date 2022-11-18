В Новосибирске «Рено» сбил мужчину, перебегавшего Большевичку

Пострадавшего пешехода госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Рено» сбил 37-летнего мужчину, перебегавшего улицу Большевистскую. Произошло ДТП вечером в пятницу, 18 ноября.

— 38-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Большевистской в сторону улицы Добролюбова и у дома №111 по Большевистской сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказался 37-летний мужчина. Его с различными травмами доставили в больницу.

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