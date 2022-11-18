В Новосибирске эвакуировали общежитие НГТУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске эвакуировали общежитие НГТУ. ЧП случилось вечером в пятницу, 18 ноября. Из здания вывели всех студентов после срабатывания пожарной сигнализации. На место выехали спецслужбы.

— Срабатывание сигнализации было ложным, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.

Вскоре всем студентам позволили вернуться внутрь.

Ранее КП-Новосибирск несколько раз писала о том, что студентов НГТУ эвакуировали из здания после сообщений о «минировании» или срабатывания пожарной сигнализации.

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