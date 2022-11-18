Травматолог рассказал, как избежать падений в гололед

Когда дороги покрываются льдом, опасность для пешеходов повышается в несколько раз.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Травматолог-ортопед, кандидат медицинский наук Константин Терновой перечислил меры предосторожности в гололед. Слова эксперта приводит News.ru.
Когда дороги покрываются льдом, опасность для пешеходов повышается в несколько раз. Ведь при падении можно получить серьезные травмы. Среди самых распространенных – переломы лучевой кости в районе запястья и шейки бедра, а также черепно-мозговые травмы.
В гололед важно смотреть под ноги. Отвлекаться на гаджеты крайне нежелательно – велик риск поскользнуться и рухнуть на землю.
Травматолог посоветовал отдавать предпочтение качественной зимней обуви с мощными протекторами.
− Когда вы видите, что идете по гололеду, нужно чуть-чуть присесть, чтобы ноги были согнуты в коленных суставах. Это позволит немного амортизировать, − подчеркнул Константин Терновой.
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