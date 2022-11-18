Социальный бизнес в Новосибирской области получил поддержку в 15 миллионов рублей

Субсидирование получили 32 бизнес-проекта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальный бизнес в Новосибирской области получил 15-миллионную поддержку за счет средств регионального бюджета. Всего субсидировано было 32 бизнес-проекта.

— В рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в течение этого года мы организовали два потока конкурса на предоставление финансовой поддержки социальным предприятиям. Такая мера реализуется уже второй год подряд. Получить поддержку могут ИП и ООО, развивающие социальный бизнес и имеющие соответствующий статус, — пояснил глава Минпромторга региона Андрей Гончаров.

Под социальным бизнесом подразумевается детское допобразование, организация отдыха и оздоровление детей, уход за пожилыми и инвалидами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер