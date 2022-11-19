Готовьте пуховики: 19-градусный мороз скует Новосибирск

Суровый мороз придет в Новосибирск. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

19 ноября в Новосибирск скуют морозы. В пригороде они достигнут 19 градусов.

— Ночью температура в городе опустится до -12...-14, днём — до -7...-9. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Подует слабый юго-западный ветер 5-10, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области холод ночью достигнет -17...-22, местами -28 градусов, а днем до -5...-10. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица, ночью и днем местами небольшой снег.

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