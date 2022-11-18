«Внутри могут быть люди»: в Новосибирске загорелся частный дом на Танковой

На месте работают пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске вечером в пятницу, 18 ноября, случился пожар в частном доме в Калининском районе. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

— На улице Танковой горит частный дом, полностью в огне. Со слов соседей, внутри находятся люди. На месте работает 4 пожарных автоцистерны, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, хозяин дома в нетрезвом состоянии сообщил, что дома никого нет. На месте продолжают работать спецслужбы.

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