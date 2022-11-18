Подростки установят новый арт-объект в парке Большого новосибирского планетария

Новый арт-объект появится в парке Большого новосибирского планетария. Фото: https://vk.com/nebonsk

Новый арт-объект появится в парке Большого новосибирского планетария. Его установят местные подростки, которые приняли участие в научно-технологическом фестивале.

Фестиваль в стиле научно-технологического квеста «Наука и вдохновение» прошел 17 ноября в спортивном комплексе «Кристалл». Встречу организовали ребята, представляющие проект «Маршрут Вдохновения».

Мероприятие объединило новосибирских школьников, их родителей и учителей. Участники должны были пройти три масштабные зоны – зоны физики и химии с интересными опытами, а также «Форт Боярд», в котором оценивались логика, смекалка и командная работа.

В конце гостям фестиваля вручили сундук с памятными подарками от движения «Вдохновители». А еще участникам подарили элемент арт-объекта – его установят у планетария.

− Арт-объект подростки установят в 17:00 19 ноября в парке Большого новосибирского планетария, − рассказали в пресс-службе движения.

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