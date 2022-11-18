«Пинал ее и душил»: новосибирцы пожаловались на живодера, издевавшегося над собакой

Живодер таскал собаку на поводке и пинал ее. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

Новосибирцы пожаловались в соцсетях на живодера, издевавшегося над собакой. Сибиряки засняли на видео, как мужчина грубо швырял и тянул за поводок животное во время прогулки.

— Сегодня возле школы 216 произошёл вопиющий случай. Мужчина лет 30, выгуливая мелкую собачку возле дома Виталия Потылицына 11, жестоко издевался над ней. Он её уже обездвиженную таскал за собой на поводке, пинал так, что она достаточно далеко улетала. Затем снова притягивал к себе поводком и снова пинал. После, наклонившись над ней, начал её придушивать, — цитирует очевидцев паблик ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, за всем этим наблюдали дети, возвращающиеся из школы.

— Затем этот живодёр пошёл в сторону, видимо, своего дома и выкинул её между бетонных плит. Я кое-как успела выскочить и добежать до этого мужчины, взяла с собой одеялко. Обнаружила его возле машины. Собачка была привязана к зеркалу. Спокойно стоял и прогревал авто. Он начал от всего отказываться, спешно закрыл машину и убежал в первый подъезд, — добавила сибирячка.

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