Мобилизованных новосибирцев учат метать гранаты на полигоне

В Новосибирской области мобилизованных учат метать гранаты. Фото: Минобороны РФ

В Новосибирской области мобилизованных учат метать гранаты. Занятия по боевой подготовке проходят на военном полигоне, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Новосибирцы практикуются с наступательными гранатами РГН.

− Перед выполнением упражнения каждый военнослужащий сдает практический зачет на знание требований безопасности и порядка метания гранаты, − отметили в Минобороны.

Практические занятия проводятся по всем дисциплинам боевой подготовки. Это позволяет мобилизованным оттачивать полученные навыки. Для них организованы такие виды подготовки, как тактико-специальная и огневая, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и так далее.

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