Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 12:25

Мобилизованных новосибирцев учат метать гранаты на полигоне

Сибиряки оттачивают навыки на занятиях по боевой подготовке
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области мобилизованных учат метать гранаты. Фото: Минобороны РФ

В Новосибирской области мобилизованных учат метать гранаты. Фото: Минобороны РФ

В Новосибирской области мобилизованных учат метать гранаты. Занятия по боевой подготовке проходят на военном полигоне, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Новосибирцы практикуются с наступательными гранатами РГН.

− Перед выполнением упражнения каждый военнослужащий сдает практический зачет на знание требований безопасности и порядка метания гранаты, − отметили в Минобороны.

Практические занятия проводятся по всем дисциплинам боевой подготовки. Это позволяет мобилизованным оттачивать полученные навыки. Для них организованы такие виды подготовки, как тактико-специальная и огневая, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и так далее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber